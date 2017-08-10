افتتحت المرحلة الأولى من أكبر ساحة تحت الأرض في العالم لركن الدراجات بجوار محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة أوترخت الهولندية.
ويسع المكان وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري الهولندي لستة الآف دراجة هوائية، وسيضاف 1500 مكان إضافي بحلول أكتوبر المقبل، وعندما تفتتح المرحلة الثانية العام المقبل ستكون السعة الإجمالية للمكان 12 ألفا و500 دراجة، مما يجعل مشروع أوترخت أكبر مكان لانتظار الدراجات تحت الأرض في العالم.
وذكرت صحيفة "أيه دي" الهولندية أن طوكيو تحتفظ بالرقم القياسي الحالي لأكبر باحة تحت الأرض تسع لعدد 9 آلاف و400 دراجة.