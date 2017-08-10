نجح محترف في القفز على العصا النطاطة بتحقيق رقم قياسي جديد ودخول سجل غينيس، بعدما قام بالقفز من فوق ثلاث سيارات بعصاه النطاطة بشكل متتالي.



تحت إشراف شركة سيارات نيسان أوتوماتيف، قام محترف القفز دالتون سميث بالقفز من فوق ثلاث سيارات من نوع نيسان جيوك، وحصل بذلك على أفضل رقم قياسي بالقفز بالعصا النطاطة فوق أكبر عدد من السيارات دفعة واحدة.



وتمكن سميث بهذا الإنجاز الجديد الذي لم يسبقه أحد إليه من قبل، من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



ويظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، سميث وهو يبدأ بالإحماء عبر القفز بالعصى في مكانه لعدة مرات للحصول على الارتفاع المطلوب، قبل أن يبدأ بالقفز من فوق السيارات الثلاث المصطفة أمامه.



وقال سميث متحدثاً عن تجربته "لم يكن هذا الإنجاز سهل التحقيق، ولكن جهود الفريق الذي عملت معه، جعله ممكناً وقابلاً للتحقيق.



بعدما عرضت شركة نيسان للسيارات الفكرة علينا، شعرنا بالإثارة والحماسة".



من الجدير بالذكر بأن شركة نيسان، نظمت هذا الحدث بهدف الترويج لكاميرا "جيوك كام" المتطورة التي تم تصوير قفزات سميث بها، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.