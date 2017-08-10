دائمًا يشكو مستخدمو الهواتف الذكية من افتقار مزايا واجهة المستخدم في هواتفهم الذكية، فيجد المستخدمون أن واجهة الاستخدام تظهر بشكل معتاد يفتقر لعامل للابتكار الذي يبهرهم وتصبح في غالب الأمر بمثابة عائق لا يمنح المستخدم سهولة الوصول إلى تنفيذ مهمة معينة علي الهاتف أو حتي في فتح تطبيق ما، وهذا ما تناولته هواوي أثناء تطويرها واجهة الاستخدام الخاصة بها وهي EMUI، فقد زودت هواوي واجهة استخدامها EMUI بميزة مهمة جدًا لبعض هواتفها، ألا وهي استخدام مفصل الإصبع في استخدامات الهاتف أو المعروفة ب Huawei Knuckle Sense.



وقامت هواوي بتزويد Huawei Knuckle Sense في بعض هواتفها الرائدة التى تتيح للمستخدم العديد من الاستخدامات المتميزة.



حيث تعد هذه الميزة من المزايا المهمة والضرورية التي يبحث عنها نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية، فإنها تسهل عليهم استخدام هواتفهم بنسبة كبيرة تتعدي 30% مقارنة بالاستخدام المعتاد للهواتف الذكية، فيجد المستخدم انه امام هاتف ذكي بمعني الكلمة يستجيب بشكل مثالى وفي أسرع وقت ممكن، مما يجعل تصفح مختلف التطبيقات تجربة ممتعة ببساطة وهذا ما يتمناه أي من مستخدمي الهواتف الذكية.