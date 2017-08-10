حذر عالم يدعى ديفيد ميد من احتمال كبير بنهاية الحياة على كوكب الأرض من خلال اصطدام كوكب يدعى "نيبيرو"، بعد أن يخرج عن مساره.



ويقول "ميد" بنظرية غريبة، يعتبر فيها أن كسوف الشمس هذا الشهر يشير إلى أن الكوكب الغامض "نيبيرو"، سيصطدم بالأرض، بسبب أن علماء الفضاء لم يستطيعوا رصد وجوده من قبل، ويستند ميد لتفسيره هو، من خلال عدة مقاطع من الكتاب المقدس، يدعي أنها تدعم ادعاءاته.



وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على وجود عالم خفي، إلا أن كثيرا من الناس يعتقدون أن اصطدام حقيقي سيحدث، ويشار إلى كوكب "نيبيرو"، أحيانا باسم الكوكب"إكسx"، وكان متوقعا أن ينهي العالم عدة مرات منذ عام 2003، وفي وقت سابق من العام الماضي، ادعى ميد أن نيبيرو سوف يصطدم بالأرض في أكتوبر الماضي.



وقال ميد إن النجم يصعب اكتشافه بسبب الزاوية التى يقترب منها من الأرض، لذا فعلى الجميع التحسب لرحلة النهاية.



ونيبيرو اسم جرم سماوي في الأساطير البابلية، وفكرة وجوده فكرة غير مقبولة من جانب العلماء والمؤرخين.



ونفت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء، اصطدام الكوكب بالأرض في إحدى تصريحاتها، وقالت إن منشأ هذه الأكاذيب، رواد فضاء هوليود عبر أكاذيب يتم إطلاقها بهدف الربح ليس إلا، وأنه لا وجود لكوكب يسمى نيبيرو على الإطلاق.