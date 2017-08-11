أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ردود أفعال كثيرة، الفيديو الذي كان خلال فترة النشرة الإخبارية المسائية لقناة الـ" بي بي سي".

حيث يظهر الفيديو، مذيعة النشرة الإخبارية وهي تعرض أخبار الرياضة، وخلال العرض يلاحظ وجود شاشة تعرض فيلما إباحيا، بحسب صحيفة الديلي ميل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الفيديو الذي كان يشاهده موظف في القناة، من الممكن أن يكون قد شاهده حوالي 3,8 مليون مشاهد في نفس اللحظة.

وقد أثار المشهد انتقادات واسعة وتساؤلات من قبل المتابعين عن حقيقة ما ظهر، فيما أعلنت القناة البريطانية الشهيرة عن فتحها تحقيقا في الواقعة.