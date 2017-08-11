ذكرت تقارير صحفية، الخميس، أن النجمة الأميركية أنجيلينا جولي أوقفت إجراءات الطلاق من النجم براد بيت، في تحول مفاجئ، قد يعزز فرضية عودتهما للحياة الزوجية من جديد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر مطلع على الإجراءات: "لقد (جمدا) الطلاق. فهما لم يتخذا خطوات جديدة في القضية منذ عدة أشهر، ولا يعتقد أي شخص أنهما سيمضيان في إجراءات الطلاق".

وأشارت المصدر إلى أن سبب وقف إجراءات الطلاق إعلان براد بيت (53 عاما) أنه توقف عن الإفراط بتناول الخمور خلال حواره مع مجلة "جي كيو" في مايو الماضي.

من جانبها، نشرت مجلة "يو إس" الأسبوعية نقلا عن مصادر مقربة من النجمين أن أنجلينا وبراد لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات إتمام طلاقهما.

وذكرت المصادر أن "إجراءات الطلاق تباطأت بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي".

وقال صديق مقرب من أنجلينا (42 عاما) إن التزام براد بيت بتحسين سلوكياته أثر على أنجلينا، وكانت قد قالت إنها سوف تعود لبراد "إذا أظهر التزاماً نحو أسرته"، وأضاف أن براد "ابتعد عن الخمور ويحاول الفوز بأنجلينا مجدداً".

ولدى النجمين 6 أبناء، 3 بالتبني هم مادوكس (15 عاماً) وباكس (13 عاماً) وزاهارا (12 عاماً)، و3 بيولوجيين هم شيلو (11 عاماً) والتوأم فيفيان ونوكس (9 أعوام).

وكانت أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد في سبتمبر 2016، كما أنها سعت للحصول على وصاية منفردة على الأطفال.

يذكر أن أنجلينا وبراد تزوجا في 23 أغسطس 2014 في فرنسا.