زادت حدة أزمة المياه في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا إلى حد أنه أنشئ موقع إلكتروني جديد على شبكة الإنترنت يقوم بتعريف السكان يوميا بكمية المياه المتبقية للاستهلاك في ظل أزمة مياه حادة.

وذكر موقع صحيفة "ذا ساوث أفريكان" بجنوب أفريقيا أن الأمطار لم تهطل بالقدر الكافي على مدينة كيب تاون عاصمة المقاطعة، فيما لا تزال مياه السدود عند مستويات حرجة، كما أنه من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع بشكل جذري خلال الأشهر المقبلة.

ولمعرفة كمية المياه المتبقية في المدينة، يقوم الموقع بتعديل الأرقام ويحسب بشكل تنازلي عدد الأيام ويتخذ الموقع عنوانا إلكترونيا هو "كم يوما من المياه متبقية في كيب تاون"، كما يمكن لزوار الموقع قراءة معلومات عن ظاهرة النينو المناخية وتاريخ المناخ في جنوب أفريقيا وأنماط الطقس الحالية في جميع أنحاء العالم فضلا عن نصائح لتوفير استهلاك المياه في المنزل وبعض المعلومات المفيدة الأخرى.