في منطقة عقارات تدعى "بيل-إير" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، تم عرض قصر قديم مجهز بتحف وأثاث بالغ الفخامة، للبيع بعد وفاة مالكه الملياردير "جيرولد بيرينشيو" عن عمر ناهز 86 عاما.

وتقول شبكة سكاي نيوز، أنه خلال العقود الثلاثة التي عاش فيها الملياردير "جيرولد بيرينشيو" بالقصر، أطلق عليه اسم "تشارتويل" وعمل على توسيع مساحته، وبنى القصر الحجري الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربع من تصميم المهندس المعماري سومنر سبولدينج عام 1933.

وجزء من هذا القصر يشمل المنزل السابق لرئيس أمريكا الأسبق رونالد ريجان. وفي الآونة الأخيرة، أصبح القصر متاحا للبيع بسعر قد يزيد على 350 مليون دولار، وهو مستوحى من التصميم الفرنسي الكلاسيكي في القرن الثامن عشر. ويضم القصر قبو نبيذ وصالون رسمي وقاعة رقص وغرفة طعام، ومن الخارج ملعب للتنس ودار ضيافة وحدائق وحمام سباحة بمساحة 75 قدم، ومنطقة جراج تتسع لـ40 سيارة.