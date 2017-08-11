قدّم مليونير بريطاني (49 عاما) ومطور عقارات عاش طفولة بائسة، منزلا مجانيا لامرأة مكافحة ليكون ملاذا لها، وليعوض عن حرمانه في الطفولة.

وكان ماركو روبنسون، الذي تقدر ثروته بـ 25 مليون دولار، قد اشترى شقة مكونة من ثلاث غرف في بريستون في لانكشاير، لتقديمها لمن يستحقها، مخصصا جزءا مما يملكه لهذا الغرض الإنساني.

وكان قد التقى ثلاث مجموعات من الناس، الأولى كانت امرأة فاقدة للبصر، والثانية لاجئين سوريين، والثالثة أم في سن المراهقة، وقرر مساعدة كل منهم مع ظروف معيشتهم الصعبة.

وقام بإعطاء الشقة للأم هولي البالغة من العمر 18 عاما، وسجلها باسمها لكي تكون لها وطفلتها معا.

يقول ماركو إنه طالما حلم بأن يقدم منزلا مجانيا لأحد الناس، وذلك بعد أن عاش ظروفا سيئة في طفولته مع والدته، حيث كانا يقضيان معا الليالي في مقاعد الحدائق العامة.

وقد ظهر مشهد حصول المرأة على الشقة في القناة الرابعة الإنجليزية، في حين قال ماركو: «هناك الكثير من الناس الذين يعانون ظروفا سيئة ويحتاجون للمساعدة».

وأضاف: «لقد حلمت دائما بفعل هذا الشيء منذ سنوات. أن أحققه لأحد، بتقديم عمل بهذا القدر».