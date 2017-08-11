كشفت مصادر في شرطة ولاية فيرجينيا حقيقة السيارة التي شوهدت تسير بدون سائق في أحد شوارع منطقة أرلينغتون، بعدما وصلتها عدة بلاغات بخصوص السيارة.

وكان سكان مقاطعة أرلينغتون أبلغوا الشرطة عن سيارة فان رمادية اللون، تتجول جيئة وذهاباً في أحد الشوارع دون سائق.

وبعد التحقيق في الحادثة الغامضة، تبين بأن سائق السيارة كان يرتدي زياً مماثلاً لمقعد السيارة، وأنه كان يقود الفان من داخل هذا الزي.

وقال مراسل قناة إن بي سي واشنطن، آدام توس الذي اكتشف الحقيقة بنفسه، بأنه كان يقود سيارته بالقرب من سيارة الفان عندما لاحظ أمراً غريباً داخلها. وأضاف توس "نظرت عبر النافذة المظلمة فرأيت رجلاً يرتدي زي مقعد سيارة، فاقتربت من سيارة الفان وطرقت على النافذة، فخرجت يد السائق وساقيه من تحت الزي وعندها أدركت حقيقة الأمر".

ولم يعرف مصير السائق المتنكر بعد، إلا أن التقارير تقول بأن الشرطة بدأت عملية بحث عن الرجل وستعمد إلى استجوابه حال العثور عليه، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.