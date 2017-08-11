بعد أن اكتسب زوج من القطط في اليابان شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حين ظهرتا وهما ترنان الجرس طلباً للطعام، عادت القطتان إلى الأضواء في فيديو جديد تظهران فيه وهما تعزفان على آلة الأورغ.

وقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع تويتر، القطتان وهما تستندان إلى آلة أورغ كهربائية وتتبادلان العزف عليها عبر الضغط على مفاتيحها.

وتظهر القطة الرمادية وهي تفتتح العزف عبر الضغط على مفاتيح الآلة الموسيقية، مصدرة نغمة بدت كأنها مقطوعة موسيقية حقيقية، قبل أن تتابع زميلتها الضرب على المفاتيح.

ويذكر بأن القطتين حصلتا على مكافأة سخية من الطعام بعد إنهاء معزوفتهما الثنائية المميزة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.