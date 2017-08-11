لا يدري أحد كيف وصلت هذه المرأة الروسية بسيارتها إلى هذا الطريق وهي تسير عكس الاتجاه في أحد شوارع مدينة سان بطرسبرج، شمال غرب روسيا.

وتحت عنوان "امرأة تقود سيارتها في الاتجاه الخطأ"، قالت صفحة "فيرال هوج" على موقع "يوتيوب": حدثت هذه الواقعة يوم السبت 5 أغسطس الجاري، في سان بطرسبرج.

وكما يُظهر الفيديو؛ فحين اكتشفت المرأة خطأها، قررت العودة للخلف، وتجاوز الرصيف الفاصل بين الاتجاهين لتصحيح مسارها.

وبرغم أن السيدة تمكنت من تصحيح خط سيرها دون إصابات؛ لكنها صدمت سيارتها عدة مرات؛ مما تسبب في تحطيم أجزاء منها.