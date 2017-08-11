نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لفتاة تسببت في مصرع شقيقتها أثناء قيادة سيارتها في بث مباشر عبر إنستجرام.

ذكر الموقع أن اوبدوليا سانشير -18 عاما- تم اتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد حادث مروع وقع في ستوكتون بولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة إن اوبدوليا قامت بتصوير نفسها أثناء القيادة بينما كانت شقيقتها جاكلين البالغة من العمر 14 عاما جالسة في المقعد الخلفي.

وتظهر اللقطات اوبدوليا تفقد السيطرة على عجلة القيادة وتحطم الأسلاك الشائكة على الطريق السريع، ويمكن رؤيتها في وقت لاحق وهي تهز جسد شقيقتها وتقول " لقد قتلت أختى، لكني لا اهتم، فأنا أعلم أني ذاهبة للسجن".

وقالت العائلة إن جاكلين كان تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ15.