في مشهد دراماتيكي كسرت قدم ضابط إسباني أثناء وقف مجموعة من المهاجرين المغاربة، من الدخول إلى المعبر تاراجال الحدودي بين المغرب وجيبتا بجنوب أفريقيا بشكل عشوائي في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بعد إبرام اتفاقية بين إسبانيا والمغرب للتبادل التجاري.

ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، ضابط من حرس الحدود حاول إيقاف المهاجرين المغاربة ليمد قدمه لركل أحدهم ، إلا أنه أصيب بكسر مضاعف بقدمه نتيجة تدافع المهاجرين بشكل قوي يصعب منعه، للدخول إلى المعبر بهدف الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن الحادث الدراماتيكي عند معبر تاراجال في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

واقتحم ما يقدر بنحو 300 مهاجرا الحدود، حيث بلغ عددهم حوالي 187 رجلا وفقا لأرقام الصليب الأحمر الأولية.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه تم نقل أربعة مهاجرين الى المستشفى لتلقي العلاج بعد الاندفاع إلى جانب الشرطي الذي لم يذكر اسمه.

وقالت "ديلي ميل" أنه تم تصوير المهاجرين في وقت لاحق فرحين وهم يمرون في الشوارع ويركعون بأذرعهم الممدودة للفرح لوصولهم إلى أوروبا.