كلنا نعرف أن الرؤساء وجب أن يكونوا في خدمة شعوبهم ويعملوا على ازدهار أوطانهم لكن هنالك رؤساء وملوك عرفوا بجنونهم وتصرفاتهم الغريبة جدا، فمنهم من تعتريه فكرة القتل وكفى، ومنهم من لا يهمه شعبه بل يريد فقط أن يجمع الأموال على حسابه.



وفي هذه التدوينة سنعرفكم على مجموعة من الملوك والرؤساء الذين كانوا معروفين بتصرفاتهم الغريبة والتي لا يعرفها الجميع.

1- جمهورية تركمانستان: سابارمورات نيازوف

سابارمورات نيازوف كان رئيسا سابقا لدولة تركمانستان والتي كانت منظوية تحت الإتحاد السوفياتي، هذا الرئيس كان مصابا بجنون العظمة، تخيل معي أنه أطلق إسمه على جميع الشوارع الكبرى في البلاد، كما أن شهر يناير أيضا غيره باسمه وفي أحد الأيام لما نزل نيزك من السماء أسماه باسمه.

كان هذا الرجل شغوفا بالتماثيل بحيث أن تماثيله الذهبية كانت في كل مكان. وقد ألّف هذا الرجل كتابا بعنوان "روح نامة". يتحدث فيه عن تقاليد وتقافة بلده وكل من أرد أن يتقدم لوظيفة يجب أن يختبر في المعلومات التي بداخل هذا الكتاب.

2- غينيا الإستوائية: فرانسيسكو ماسياس نغويما

هو أحد الرؤساء السابقين لغينيا الإستوائية، هذا الرجل كان مجنونا بأتم الكلمة فلقد

أغلق كل المدارس والمستشفيات كما منع استيراد الدواء من الدول الغربية وطلب من

شعبه التداوي بالسحر والشعودة. ورغم كل هذا فلقد أعلن نفسه إلها على شعبه ومنع

استقدام المواد البيترولية والزيوت اللازمة لتوليد الكهرباء من الدول الأخرى. هذا

الحاكم المجنون كان معروفا بتناوله الطعام لوحده و 8 أطباق أخرى بجانبه على

الطاولة وكان يتحدث مع المقاعد الفارغة. في النهاية تم اعدامه رميا بالرصاص.

3- جمهورية الدومينيكان: رفائيل تروخيو

في عهد هذا الرجل القاسي عاشث جمهورية الدومينيكان أسوء فترات تاريخها.



فلقد قام بتعيين ابنه كعميد في الجيش بالرغم من أنه لا يزال في المدرسة الثانوية، كما قدم الرشاوي من أجل أن تنال زوجته جائزة نوبل في الآداب لكن دون جدوى.



بعدها عمل المستحيل لنيل جائزة نوبل في السلام وعندما فشل في الحصول عليها قام بمذبحة في حق شعبه سميت بمذبحة "بارسلي" دهب ضحيتها 50 ألف شخص. وقد تم اغتيال هذا الظالم في عام 1961.

4- بورما: ني ون

ني ون حكم بورما لأكثر من 24 سنة وقد كان يؤمن كثيرا بالخرافات بحيث كان يستحم بدماء الدلافين ويعتبر الرقم 9 هو رقم الحظ بالنسبة له، ما جعله يصدر الكثير من الفئات والقطع النقدية القابلة للقسمة على 9 وهذا أدى بانهيار وعجز في الإقتصاد ومعاناة الكثير من المواطنين من الفقر.

5- كوريا الشمالية: كيم جونج إيل

هذا هو والد زعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونغ، هذا الرجل كان ديكتاتورا بكل ما تحمله الكلمة من معنى فقد كان يقتل كل من يستقبل قنوات أجنبية في جهازه أو من يبحر في الأنترنت.



أما بخصوص السياسيين المعارضين فحدث ولا حرج فقد قتل كلهم وأعدم كل من غلبه النوم في الإجتماعات الرسمية.