قال باحثون إن مستحاثات (أحافير أو بقايا متحجرة) لديناصورات اكتشفوها في جنوب الأرجنتين في العام 2012 تعود إلى أكبر ديناصور في التاريخ، إذ يبلغ طول الديناصور العملاق حوالي 36.5 متر ووزنه 62 طنا، أي ما يعادل تقريباً وزن طائرة الركاب من طراز بوينغ-737، بحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة “بروسيدينغس أوف ذي رويال سوسيتي” التي تصدر في لندن.

ويعتقد العلماء أن هذه المستحاثات تنتمي إلى ستة ديناصورات مختلفة على الأقل، ماتت في منطقة السهول الفيضية. وأطلق الباحثون على الديناصورات المكتشفة اسم “باتاغوتيتان مايوروم Patagotitan mayorum”، والكلمة الأولى من الاسم مشتقة من اسم اقليم باتاغونيا الذي تم اكتشافها فيه، وكلمة titan اليونانية التي تعني “عملاق”.

وأوضح الباحثون الذين فحصوا هذه العظام، أن هذه الديناصورات التي تتغذى على النباتات كانت تتميز بطول العنق، وكانت أكبر من الديناصورات التي تسمى “تايتانوسورس”.

وذكر دييغو بول، الباحث في متحف إيديغيو فيروغليو للمستحاثات في الأرجنتين والمشارك في إعداد الدراسة، أنه تمت دراسة 6 مستحاثات من هذا النوع يبلغ عمرها 100 مليون سنة، استنادا إلى الرماد الذي تم العثور عليه حولها

ويبلغ متوسط ارتفاع ​​الديناصور حوالي 20 قدما (6 أمتار) عند الكتف.

وتم وضع نسخة من هيكل إحدى هذه الديناصورات في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وهي ضخمة إلى درجة أن رأس الديناصور يبرز من قاعة العرض إلى الممر داخل المتحف.

وعرف العلماء “التيتانوصورات” لفترة من الوقت، ولكن هذه المخلوقات المكتشفة حديثاً تنتمي إلى نوع جديد وجنس جديد ومجموعة أكبر.

وكان آخر “تيتانوصور” يسمى “أرجنتينوسوروس” والذي ساد اعتقاد بأنه الأكبر لأنه ضخم جداً وبطيء الحركة.