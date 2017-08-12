لم يستطع توماس أكوستا أن يصدق عينيه عندما عثر على وحش بثماني أرجل مع كماشة مخيفة.

وفقا لموقع ديلي ستار، كان العنكبوت من نوع العناكب الجملية المعروفة أيضا بأسماء عقارب الرياح وعناكب الشمس.

وكشف أن الحشرة التي وجدها توماس في منزله في ولاية أريزونا كانت صغيرة نسبيا، إلا أنها تنمو بشكل كافي يجعلها قادرة على تناول القوارض والحشرات الصغيرة، كما أن لديها فكين كبيرين مقارنة بحجم جسمها.

ولحسن الحظ، هذ العناكب الجملية غير سامة، ونادرا ما تسبب ضررا للحيوانات أو البشر.

وققل توماس إنه يعتزم توظيف عامل مبيدات للتأكد من عدم ظهور هذه المخلوقات في منزله مرة أخرى، خاصة أن لديه حيوان أليف صغير، ولا يريد تعرض حياته للخطر.