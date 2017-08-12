تشهد قرية لاس ساليناس في جمهورية الدومينيكان ، حالة وراثية غريبة ونادرة الحدوث ، حيث تتحول بها الإناث إلى ذكور فور بلوغهم العام الـ 12 من عمرهن ” سن البلوغ ” دون تدخل طبي .

وكشف الأطباء ، أن هذه الحالة الغامضة تُعرف باسم “ غيفيدوسيس ”، وهي اضطراب نادر، ظهر في سلسلة وثائقية على شبكة الـ “ بي بي سي ” المعروفة باسم “ العد التنازلي للحياة ” ، مؤكدين أنها تحدث نتيجة نقص الإنزيم المسؤول عن وقف إنتاج هرمون الجنس الذكري “ديهيدرو التستوستيرون”، في الرحم، ما يؤدي إلى ظهور الأولاد كإناث عند ولادتهم.

ولكن عندما يبدأ هرمون “ تستوستيرون ” في الارتفاع عند سن البلوغ، تتغير أصواتهم وتنمو أعضاؤهم الذكورية وهو التطور الذي يفترض أن يحدث في الرحم، ولكنه يحدث لهؤلاء الأطفال بعد 12 عامًا.

وقال “ جوني ” أحد المصابين بهذه الحالة، حيث تحول إلى صبي بعد أن كان يُعرف سابقًا باسم “ فيليسيتا ” ، مضيفاً أنّه وُلد وترعرع كفتاة، وإنه يتذكر حضور المدرسة بالفستان.

وأضاف: “ أتذكر أنني اعتدت ارتداء ثوب أحمر صغير، وقد ولدت في المنزل بدلًا من المستشفى، ولم يعرفوا ما نوع جنسي. وعندما ذهبت إلى المدرسة اعتدت ارتداء تنورتي، ولكن عندما أحضروا لي ألعاب الفتيات لم تعجبني وكل ما أردت القيام به هو اللعب مع الأولاد ”.