عثر علماء حفريات على جثة محارب يبلغ من العمر 2900 عامًا أثناء عمليات التجديد بمبنى تاريخي في أومسك بمنطقة سيبيريا في روسيا، فيما يرجع الجثمان إلى العصر البرونزي حيث كان يحمل خنجر في يده استعدادا لأحد المعارك الحربية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن جثمان الضخم كان يحمل خنجرا بيديه وموضوع على عينيه علامة زجاجية ليتميز بها لكونه مقاتلا ومحاربا من الدرجة العالية في العصر البرونزي منذ 2900 عامًا.

وقال ألبرت بولوفودوف، وهو متخصص من وزارة الثقافة الإقليمية أومسك إن المحارب المحفوظ جيدا "كان مفاجأة سارة بالنسبة لنا، حيث كان يحتوي القبر على "الأسلحة، والمجوهرات، وغيرها من الأشياء المصنوعة من البرونز".

وأفاد المتخصص بأن المحارب من الفترة الانتقالية من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي، وكان بين 2700 و2900 عام.