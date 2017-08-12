تقوم الشرطة الروسية بالبحث عن رجل قام بتعريض حياة طفله للخطر ليكتسب شهرة على الإنترنت، حيث خاض عدة مغامرات خطيرة مستخدماً طفله الرضيع فيها.

وظهر الرجل في مقطع فيديو جديد وهو يمسك بطفله الرضيع خارج نافذة سيارته بيد واحدة ويقود السيارة بسرعة جنونية باليد الأخرى. كما أظهرت صورة أخرى، الرجل وهو يقف على حافة بناء مرتفع ويمسك طفله رأساً على عقب بيد واحدة.

وفي صورة أخرى شوهد الرجل وهو يتمشى على حافة شرفة ضيقة في أحد الطوابق المرتفعة دون أي معدات للسلامة.

وتم التعرف على هوية الرجل حيث علمت الشرطة بأن اسمه رومان آر، وهو من زيلينو غورسك، سيبيريا. وتقوم الشرطة الروسية بدراسة الصور ومقاطع الفيديو للحصول على المزيد من المعلومات وإلقاء القبض على الرجل المتهور.

ولم تكن ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح الرجل الذي لقي انتقادات على نطاق واسع من المتابعين، حيث نعته البعض بالأحمق المهووس، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.