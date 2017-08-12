تعرضت فتاة فرنسية إلى موقف صعب، وذلك أثناء انشغالها بالحديث عبر أحد برامج الدردشة على الكمبيوتر، بينما كانت تشعل سيجارة وتمسك «الولاعة» في يدها؛ حيث أمسكت النيران فى شعرها دون أن تشعر.



نشر موقع «ميرور» البريطانية فيديو يظهر فتاة فرنسية تدعي «أنيس جيرم» 25 عاماً أثناء انشغالها في محادثة على برامج الدردشة عبر الكمبيوتر ممسكة الولاعة فى يدها؛ حيث أخذت تشعلها وتطفئها؛ حتى أمسكت النيران في شعرها دون أن تشعر.

وظهرت الفتاة وقد شعرت بأن شعرها يحترق بعد أن شاهدت الدخان يخرج من رأسها، الأمر الذي أصابها بالصدمة في البداية، وجعلها تمسك بشعرها سريعاً وتطفئ النيران، ورغم الواقعة المأساوية التي كانت ستكلفها كثيراً، فإن الفتاة أخذت بعدها تضحك أمام كاميرا الكمبيوتر مع من تتحدث معه قائلة «شعري يحترق»، وقد حقق الفيديو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.