صدمت القفزات المجنونة التي يقوم بها هاوٍ لتسلق الأبنية العالية أعصاب من شاهدوا الصور أو الفيديو، الذي يظهر فيها مغامر في بريطانيا، يقوم بالقفز والدوران في الهواء من بناية إلى أخرى، في حركة مرعبة، حتى لعقلية مخرجي الأفلام الهوليودية.

وتحدثت صحيفة "ميرور" البريطانية عن المغامر المجنون الذي يعرض نفسه لموت محقق بدورانه بجسده وانتقاله قافزا وضاما يديه وقدميه من أعلى بناية إلى أعلى أخرى، متحديًا ومخادعًا لحراس البنايات ورجال الشرطة، حتى يقوم بمغامرته المميتة.

والتقطت عدسات الكاميرا، جريج إنايس، المغامر المجنون وهو يقوم بالقفز بين فجوات البنايات في العاصمة البريطانية لندن، وفي أكثر بناياتها قدمًا وتاريخًا، مرتديًا فقط لشورت أزرق.

يقوم جريج إنايس، بالعبور متقلبًا بشكل دائري بين الأبنية، ومصورًا ذلك بنفسه عبر طائرة "درون" يتم تطييرها بجهاز التحكم عن بعد "ريموت كونترول"، مثبتا لكاميرا تقوم بتصوير ما يفعل على الطائرة، التي يقوم يتطييرها رفيق لإنايس.

وبعد قيامه بحركاته البلهوانية في الهواء، يقوم إيناس بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بعرض المقاطع المصورة يوتيوب، ليحصل على آلاف المتابعات واللوم على خوض مثل هذه المخاطر غير المسؤولة.