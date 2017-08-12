يعتقد البعض من الناس أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وربطها بشتى حركات ومتطلبات الحياة أمر غير محبذ لما لها من أضرار على الناس، وهذا اعتقاد صحيح، لكن للتكنولجيا أيضًا جدواها المذهلة، ففي أجزاء منها تساعد التكنولوجيا على الإنطلاق والتواصل وتقريب المسافات.

ومؤخرًا، يدور حديث في أروقة الحكومة البريطانية عن إمكانية السماح للمسجونين بإجراء اتصالات فيديو عبر تطبيق"سكايب"، في مسعى إلى إدماجهم في الحياة العادية عند بعد، وإخراج تفكيرهم عن دائرة الرؤية الاجرامية، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وذكرت الشبكة أن تقريرًا حكوميا أعده اللورد فارمر، يرى بأنه من الممكن السماح لبعض السجناء في إنجلترا وويلز بـاللقاء عبر فضاء الإنترنت "تطبيق سكايب" مع معارفهم وأقاربهم وأصدقائهم، خاصة وأن هذا يوفر مجهودا كبير على الأهل والسجين معًا.



فليس للسجين أن ينتظر طويلًا حتى يزوره أحد معارفه، أو أن يتكبد الأهل عناء مشوار متكرر، قد يمتنعوا عنه بسبب المرض، أو البعد في المسافات.