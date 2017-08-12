أكملت شركة "فيرجين غالاكتيك" آخر اختبار ناجح لمركبتها الفضائية في خطوة جديدة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إرسال السياح إلى الفضاء ابتداء من العام المقبل.

وحجز أكثر من 700 سائح محتمل مقاعدهم للطيران إلى الفضاء على متن هذه المركبة، بمن فيهم الكثير من المشاهير مثل براد بيت، كاتي بيري، وأشتون كوتشر، بتكلفة مقدارها 250000 دولار أمريكي للشخص الواحد.

وكانت الشركة تأسست في 2010 بهدف القيام بجولات سياحية في الفضاء، إلا أن أول تجربة طيران لها في 2014 لم تكلل بالنجاح حيث تحطمت الطائرة وقتل طيارها وجرح مساعده.

وأمضت الشركة عامين للحصول على موافقة جديدة من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، بهدف إحياء مشروع نقل السياح إلى الفضاء.

ويذكر بأن مركبة الفضاء التي أطلق عليها اسم "سبيس شيب 2" صممت لدخول الفضاء بنظام طيران صواريخ فضائية متطور. ومن المزمع أن تدخل الخدمة بأقرب وقت ممكن إن سارت الاختبارات القادمة على ما يرام.

وخلافاً لغيرها من شركات رحلات الفضاء التجارية، مثل سبيس إكس و بلو أوريجين، ستبدأ فيرغين غالاكتيك رحلاتها دون استخدام نظام الصواريخ الفضائية التقليدية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.