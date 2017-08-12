أنفقت امرأة بريطانية مبلغ 65 ألف دولار لتصبح شبيهة ابنتها التي تبلغ من العمر 35 عاما.

خضعت الأم التي تدعى جانيت هاروكس وتبلغ الـ57 من عمرها، لعدد كبير من العمليات الجراحية والبوتوكس لتستعيد مظهرها الشاب، لكن هذا الأم لم يحظ برضي ابنتها جاين كونليف التي أعربت عن خشيتها أن يأتي يوم وتبدو أكبر سنًا من والدتها.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، قالت الأم أن هدفها أن تصبح شبيهة ابنتها، حيث بدأة تجرى عمليات التغيير على شكلها منذ العام 2010، وانها خسرت أكثر من 12 كيلوجرامًا.

وأضافت في ذلك الوقت الخصلات إلى شعرها وأجرت عملية لصدرها. وتتالت بعد ذلك الجراحات وشملت تنعيم الوجه بالليزر وليفتنغ محيط العينين وتقويم الأسنان ونقش الحاجبين.

ولم تكتف بذلك بل بدأت ترتدي ملابس شبيهة بتلك التي تختارها ابنتها، مضيفة: "عندما أخبرت ابنتي أنني أريد أن أصبح شبيهة لها شعرت بالصدمة".

وكشفت الأخيرة أنها ترفض الخضوع لعمليات تجميل بشكل مطلق.



