لم يسلم الأمير هاري من كاميرات الباباراتزي عند الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

ورصدت مجلة «هاربرز بارزار» ميغان وهي تحمل هديتها التي قدمها لها الأمير هاري محاولة التكهن بطبيعة الهدية.

هاري خطط لهذه الرحلة للاحتفال بعيد ميلاد ماركل الـ 36 منذ مدة طويلة، وقام بالترتيبات اللازمة للرحلة كركوب القوارب والسير في الأدغال والجلوس في المخيم على ضوء النجوم بعد مشاهدة غروب الشمس، حسب ما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت الكاميرات قد التقطت مجموعة صور للثنائي الذي تألقا بإطلالة متناغمة في تنسيق الألوان، واختارا قبعات البيسبول والبنطلون الجينز الأزرق الضيق والنظارات الشمسية السوداء.