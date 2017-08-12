أعلنت شركة طيران النقل الجوي "إنديجو" الهندية مؤخرًا، عن مناطق هادئة خالية من الأطفال على متن رحلاتها الجوية، إضافة إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران التي أصبحت توجد مساحات للبالغين والكبار فقط.



ووصفت شبكة "بيزنس إنسايدر" الخطوة بأنها مثيرة للجدل، حيث يقول بعض العملاء وشركات الطيران إن السياسة تمنح الأشخاص المسافرين للعمل فرصة أفضل لإنجاز العمل أو السفر في راحة وهدوء، بينما يرى آخرون أن السياسة تمييزية.



وفي الوقت الحالي، لم تقم شركات الطيران الأمريكية بإجراء التغيير، على الرغم من أن بعض شركات الطيران الدولية، بما في ذلك طيران آسيا، والخطوط الجوية الماليزية، وخطوط سكوت الجوية في سنغافورة، قد وضعت سياسات في السنوات القليلة الماضية.



وفي عام 2013، منعت شركة سكوت للخطوط الجوية، تواجد الأطفال دون سن 12 من الجلوس في صفوف معينة. وحظرت الخطوط الجوية الماليزية الأطفال الرضع من رحلات الدرجة الأولى في عام 2011.



ونظمت بعض الشركات مناطق لمجموعة من المقاعد الخالية من الأطفال.



وكان ريتشارد برانسون، رجل الأعمال الإنجليزي الشهير، قد طور مقصورة منفصلة للأطفال مع مربياتهم في عام 2014، لكن ألغيت الفكرة بسبب مشاكل مع هيئة الطيران المدني. وقد رحب العديد من المسافرين بشكل إيجابيا على هذه الخطوة، قائلين إنهم سيدفعون مبالغ إضافية لدعم هذا الخيار.