وقع شاب أمريكي في شر أعماله، بعد أن واعد 6 نساء في نفس المكان وبنفس الليلة، واتفقن على قضاء سهرة ممتعة، وتكبيده ثمن الفاتورة.



وكانت ليزيت بيلانت وصلت إلى أحد المطاعم في العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء شاب عبر موعد مرتب من قبل صديقاتها، لكنها اكتشفت أنها ليست الوحيدة التي كانت على وشك أن تقابل الشاب في تلك الليلة.



وما هي إلا لحظات، حتى وصلت فتاة أخرى إلى المكان، قبل نحو 45 دقيقة، من موعدها المحدد للقاء الشاب، وبينما كانت ليزيت تتبادل أطراف الحديث مع الفتاة، فوجئت بامرأة ثالثة تصل إلى المكان، للقاء نفس الشاب، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقررت الفتيات الثلاث الانتقام من الشاب على طريقتهن الخاصة، والخروج لتناول الطعام والشراب وقضاء سهرة ممتعة في مكان آخر، وترك فاتورة المطعم للشاب المخادع.



إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فلم يمض وقت طويل، حتى اتصل بهن النادل، ليخبرهن أن امرأة رابعة وصلت إلى المطعم للقاء نفس الشاب، وعادت الفتيات الثلاث على الفور إلى المطعم لإنقاذ زميلتهن الرابعة، لكن المفاجأة عندما وصلت امرأة خامسة وسادسة لنفس الهدف.



وبعد اكتمال العدد، خرجت الفتيات الست لقضاء سهرة ممتعة، انتقاماً من الشاب الذي خدعهن، وشاركت ليزيت صورها مع صديقاتها الجديدات، لتحظى بآلاف الإعجابات وإعادة المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي.