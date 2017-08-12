يبدو أن تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المثيرة للجدل قد تحولت إلى مادة تسويقية مربحة، حيث استغلت إحدى الشركات ذلك، وتمكنت من تحقيق أرباح كبيرة، من خلال بيع ورق تواليت مدون عليه عدد كبير من التغريدات.



ونفدت كامل الكمية التي عرضت على أمازون من ورق تواليت تغريدات ترامب، وذلك بعد أن بدأت شركة تدعى "تويلت تويتس" ببيع ورق تواليت عليه تغريدات ترامب، مقابل 12 دولاراً للرول الواحد، بحسب موقع إليت ديلي.



وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن ورق تواليت تغريدات ترامب كان متوفراً على أمازون حتى يوم 4 أغسطس (آب) الجاري، لكن لم يعد أي منها متوفراً اعتباراً من صباح السبت الماضي، ويم 7 أغسطس (آب)، وضعت أمازون ورق تواليت تغريدات ترامب، ضمن البضائع غير المتوفرة في الوقت الحالي، دون أن تحدد إن كانت ستعيد طرحها للبيع من جديد.



وأشارت صحيفة ديلي نيوز إلى أن ورق تواليت تغريدات ترامب ليس الأول من نوعه، حيث سبق وطرح ورق تواليت عليه صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكنه لم يحقق نفس النجاح. كما أن العديد من الشركات، لا تزال تبيع ورق تواليت عليه صورة ترامب.