توفي مسؤول مصري كبير بعد دخوله في غيبوبة متأثرا بمشاهدته لضحايا تصادم قطاري الإسكندرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر بوزارة النقل، أن المهندس مصطفى السيد، مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة بالسكة الحديدية، توفي إثر دخوله في غيبوبة، عقب مشاهدته جثث وأشلاء ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية مساء أمس الجمعة .

وقالت المصادر إن مستشار وزير النقل وصل موقع حادث التصادم، فأصيب بحالة هبوط ونقل على إثرها للمستشفى حيث توفي هناك.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري محافظة (الإسكندرية) شمالي البلاد الى41 قتيلا فيما لايزال 132 مصابا بالمستشفيات.

واشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الى خروج 47 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث أن أغلب الحالات بالمستشفيات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة فيما عدا 12 حالة بالرعاية المركزة مشيرا الى رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية.

قصص مؤثرة وصور صادمة من حادث قطاري الإسكندرية

كما ظهرت قصص إنسانية عديدة، وصور مؤلمة لجثث ضحايا، وأطفال فقدوا ذويهم، وأشلاء يتم جمعها في أكياس، كل هذا خلفه حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع عصر الجمعة وأسفر حتى الآن عن 49 قتيلا و179 مصابا.



نداءات عاجلة وجهها متطوعون ساعدوا في إنقاذ الضحايا لأهالي أسر وأطفال فقدوا ذويهم في الحادث، طالبين منهم التوجه لمستشفيات الإسكندرية للحصول على هؤلاء الأطفال بعد أن فقدوا والديهم في الحادث.

شباب ينتظرون دورهم للتبرع بالدم.. ومنهم الطفل محمد خالد محمد عبد العظيم الذي نقلته سيارات الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الميري الجامعي الجديد في سموحه. وقال محمد ناجي، أحد المتطوعين للإشراف على حملات التبرع بالدم للمصابين إن الطفل كان ضمن مصابي حادث القطار، وتم نشر نداءات عاجلة على مواقع التواصل للبحث عن أقاربه بعدما فقد والده ووالدته في الحادث، مضيفا أن كل ما لديه من معلومات عنه أنه من محافظة الشرقية.

طفل آخر نشر متطوعون صورته ووجهوا نداءات لأقاربه للتوجه إلى مستشفى الميري بالإسكندرية حيث فقد والدته في الحادث.



صور أخرى للحادث تكشف مشاهد مؤلمة لجثث معلقة بين القطارين وأخرى عبارة عن أشلاء يتم جمعها في أكياس بلاستيكية، ومشاهد لجثث ملقاة على الأرض بجانب القطار في انتظار وصول سيارات الإسعاف لنقلها.



وخلال وجودهم في المستشفيات كانت الصدمات تتوالى على بعض المصابين بعدما علموا بوفاة ذويهم في الحادث، فمنهم من فقد زوجته وأطفاله، ومنهن من فقدت زوجها وأشقاءها الذين كانوا معها في القطار.

وتكشف صور أخرى جوانب إيجابية نجمت عن الحادث، وهي تسارع المواطنين من المقيمين في المنطقة التي وقع بها الحادث وبعض الناجين من الركاب في المساعدة ونجدة باقي الركاب وسرعة نقل المصابين لسيارات الإسعاف، وعمل كردونات لحماية متعلقات الضحايا من السرقة وجمعها تمهيدا لتسليمها للسلطات، فضلا عن تدفق المئات من الشباب إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون للتبرع بالدم، وتدشين حملات على مواقع التواصل للبحث عن أهالي الضحايا والمصابين.

ومنهم الطفل محمد خالد محمد عبد العظيم الذي نقلته سيارات الإسعاف إلى طوارئ مستشفى الميري الجامعي الجديد في سموحه.

وقال محمد ناجي، أحد المتطوعين للإشراف على حملات التبرع بالدم للمصابين إن الطفل كان ضمن مصابي حادث القطار، وتم نشر نداءات عاجلة على مواقع التواصل للبحث عن أقاربه بعدما فقد والده ووالدته في الحادث، مضيفا أن كل ما لديه من معلومات عنه أنه من محافظة الشرقية.

طفل آخر نشر متطوعون صورته ووجهوا نداءات لأقاربه للتوجه إلى مستشفى الميري بالإسكندرية حيث فقد والدته في الحادث.

صور أخرى للحادث تكشف مشاهد مؤلمة لجثث معلقة بين القطارين وأخرى عبارة عن أشلاء يتم جمعها في أكياس بلاستيكية، ومشاهد لجثث ملقاة على الأرض بجانب القطار في انتظار وصول سيارات الإسعاف لنقلها.

وخلال وجودهم في المستشفيات كانت الصدمات تتوالى على بعض المصابين بعدما علموا بوفاة ذويهم في الحادث، فمنهم من فقد زوجته وأطفاله، ومنهن من فقدت زوجها وأشقاءها الذين كانوا معها في القطار.

وتكشف صور أخرى جوانب إيجابية نجمت عن الحادث، وهي تسارع المواطنين من المقيمين في المنطقة التي وقع بها الحادث وبعض الناجين من الركاب في المساعدة ونجدة باقي الركاب وسرعة نقل المصابين لسيارات الإسعاف، وعمل كردونات لحماية متعلقات الضحايا من السرقة وجمعها تمهيدا لتسليمها للسلطات، فضلا عن تدفق المئات من الشباب إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون للتبرع بالدم، وتدشين حملات على مواقع التواصل للبحث عن أهالي الضحايا والمصابين.