في بلدة ريفية صغيرة في جنوب غرب ايرلندا سيصبح "تيس" ملكا على سكان البلدة لأيام قليلة.

وخلال مهرجان باك فير وهو أحد أقدم المهرجانات في ايرلندا يحضر سكان بلدة كيلورجلين "تيس جبلي" من موطنه ويتوجونه ملكا للمهرجان خلال فترة إقامته.

وخرج الجدي "التيس" الملك لهذا العام في موكب عبر البلدة الخميس حيث قامت بتتويجه ملكة المهرجان وهو لقب يمنح لتلميذة من سكان البلدة.

وبدا الجدي مسترخيا رغم بعض لحظات الارتباك أثناء مراسم التتويج.

وأكد بن هنري (25 عاما) وهو من منطقة كيلارني لرويترز “شاهدت المهرجان على مدى الأحد عشر عاما الأخيرة لذا فهذا ليس جديدا علي لكن عندما انتقلت إلى هنا من إنجلترا ظننت أن الأمر غريب”.

ويتضمن المهرجان موسيقى واستعراضات في الشوارع بالإضافة لمعرض للخيول.

ولا تعرف أصول هذا المهرجان لكن السكان المحليين لديهم نظريات كثيرة من بينها قصة لعنزة وحيدة فرت من جنود القائد العسكري أوليفر كروميل لتأتي إلى بلدتهم. ويقول المنظمون إن المهرجان يعود للسنوات الأولى من القرن السابع عشر.