لقي طفل يبلغ الـ7 أيام من العمر حتفه بعدما نهشته مجموعة من الغربان. وفي التفاصيل أن الطفل كان ينام في سريره حين هاجمته في شرفة منزل والديه في محافظة الإسكندرية المصرية مجموعة من الغربان ونهشته في أنحاء متفرقة من جسده إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقالت والدة الطفل بحسب "اليوم السابع" إنها تقوم بتربية طيور في شرفة المنزل وإن الغربان كانت تهاجمها إلى أن نفقت كلها.

وأضافت أنها هاجمت بعد ذلك طفلها الرضيع آدم بعد مرور 7 أيام على ولادته. وقد أعلنت وفاته بعد وصوله إلى المستشفى. وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أنه توفي بسبب إصابته بجراح خطرة.