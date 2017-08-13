عثرت السلطات الألمانية على مجموعة من المهاجرين الأفارقة مختبئين بمكان في غاية الخطورة في قطار شحن سريع.

وقد اكتشف أمر المهاجرين وهم 7 بالغين و5 أطفال في محطة راوبلينغ بألمانيا بعدما كانوا معلقين أسفل القطار الذي انطلق من فالنسيا وكانت وجهته مدينة ميونخ الألمانية.

ويعتقد أن هؤلاء المهاجرين قدموا من كوت ديفوار ونيجيريا والصومال.

ويسير هذا القطار بسرعة 150 كيلومترا في الساعة مما يجعل المكان الذي اختبأوا فيه الأخطر على الإطلاق.

وقد أظهر شريط فيديو أحد هؤلاء المهاجرين يخرج من تحت عربة الشحن، ويتضح عليه الشعور بالألم مع عرجة في مشيته.