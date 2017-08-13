لقي بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو ثابيت، حتفه خلال إحدى المنافسات، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة.

وحاول سيفيسو القيام بحركة استعراضية أمام الجماهير في إحدى التظاهرات الرياضية، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى حتفه، بعد انكسار رقبته.

ودخل الطاقم الطبي (بحسب سكاي نيوز) إلى الحلبة من أجل تقديم الإسعافات الأولية، إلا أن لونجيلو لفظ آخر أنفاسه ليفارق الحياة متأثرًا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى العنق.

وقالت مجلة كمال الأجسام في جنوب إفريقيا، إن المجتمع مصدوم وحزين بعد هذا الحادث المروع. وذكرت المجلة أن سيفيسو لونجيلو ثابيت كان بطل العالم في فئة الشباب في وزن 75 كيلوجراما.