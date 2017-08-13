في دراسة جديدة، أكد باحثون بموقع "Privilege" أن الطفل الأول لايمتلك المؤهلات الكافية للقيادة مؤكدة أن الابن البكر يميل للقيادة السريعة، مما يعرضه للغرامات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت الدراسة التي أجريت على حوالي ألف و400 رجل، أن 89% منهم يميلون إلى القيادة السريعة، و47% يقطعون الطريق على الآخرين بسياراتهم، 35% يدفعون غرامات بشكل منتظم بسبب قيادتهم الغير متزنة.

بينما كشفت حوالي 17% سيدة، هي الأولى بين أشقائها، أنهن يلجأن لوضع المكياج خلال القيادة، و30% منهن يتحدثن عبر الهاتف مع صديقاتهن خلال القيادة.