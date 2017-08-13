توصل فريق من الباحثين الأمريكيين في المعهد الوطني للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، بالاشتراك مع زملائهم في المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في اليابان، إلى تزويد أجهرة الكمبيوتر الحديثة ذات الذكاء الاصطناعي بمكونات (نانزميتريك) تقلد عمل الخلية البيولوجية، وتتعرف على 10 أرقام تبدأ من صفر إلى 10 منطوقة بـ(10) أصوات مختلفة بنسبة نجاح تصل إلى 6ر99%.

تعد هذه العملية ثورة مماثلة لتلك التي حدثت منذ 60 عامًا عندما تم تبديل الأنابيب الفارغة بأجهزة الترانزستور، وفقًا لما ذكره العالم الأمريكي "فرانك هوبنستيد" في معهد نيويورك.

النظام الجديد عبارة عن إسطوانة مكونة من ثلاث طبقات تحتوي على الحديد والماغنسيوم، وتم توصيل مغناطيس بها قادر على الدوران بسرعة عند تلقيه الترددات، مثل الخلية العصبية التي تنشر ترددات كهربائية.