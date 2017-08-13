دعا مدير وكالة الفضاء الفرنسية، جان إيف لو غال، إلى اعتماد برامج واقعية في غزو الفضاء بدل البرامج التي وصفها بأنها أقرب إلى الخيال العلمي، مثل استيطان كوكب المريخ في المستقبل القريب. وقال جان إيف لو غال لوكالة فرانس برس «غزو الفضاء يحتاج إلى لغة واقعية».

وجاء حديث لو غال أثناء وجوده في كاليفورنيا، لحضور احتفال وكالة الفضاء الأميركية ناسا بشراكة عمرها 25 عاما مع وكالة الفضاء الفرنسية، وهي شراكة وصفها لو غال بأنها ممتازة، خصوصا في مركز التحكم الفضائي «جي بي أل» الذي يشرف على المهمات الفضائية. وأعرب لوغال عن اعتقاده ان مشروع شركة «سبايس إكس» القاضي بإرسال 100 شخص على متن مركبة ضخمة إلى كوكب المريخ ليس سوى ضرب من الخيال العلمي. لكنه استدرك قائلا: «قد يتحقق ذلك بعد 100 عام أو 200، ولكن ليس بعد 20 عاما أو 25». ودعا إلى اعتماد «لغة صادقة»، بدل «إثارة توقعات الناس ومن ثم جعلهم يصابون بخيبة أمل».