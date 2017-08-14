نجت سيدة أمريكية من ولاية تكساس، من الموت المحقق بأعجوبة، بعد أن قادت سيارتها مخترقةً أحد الحواجز الجانبية لمرآب في مدينة أوستن.



وبحسب فيديو أفرج عنه قسم الشرطة في أوستن يعود تاريخه إلى 12 يوليو الماضي؛ فإن السيدة أخطأت بالضغط على الدواسة فهوت بسيارتها من الطابق السابع من مبنى مخصص لركن المركبات، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي”.



ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرات مراقبة، مركبة رباعية الدفع تتحرك ببطء في شارع فرعي، قبل سقوط السيارة فجأةً.



وارتطمت السيارة بمؤخرة المركبة التي سارع قائدها إلى الاندفاع بها إلى الأمام، في حين هرع أشخاص لنجدة السيدة من سيارتها التي تحطمت واستقرت على سقفها.



وأشارت السلطات في أوستن إلى أن السيدة أصيبت بجروح خطيرة، فيما أكد مسؤولون أن أنظمة المراقبة في حواجز المرآب لم تكن آمنة.