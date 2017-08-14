لقد أصبح مشهد المركبات التي توصل طلبات البقالة والخضروات إلى المنازل، مشهداً شائعاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة. غير أن مركبات إيصال الطلبات بدأت بالتطور شيئاً فشيئاً في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى مرحلة القيادة الذاتية.

شرع أحد المراكز التجارية، بإجراء تجربة فريدة من نوعها في توصيل بضاعته للزبائن، عبر استخدام سيارات ذاتية القيادة في منطقة غرينيتش بمدينة لندن.

وتأمل إدارة المركز التجاري بأن تكون الشاحنات ذاتية القيادة أكثر أماناً، وأكثر سرعة في تلبية الطلبات. ومن المقرر أن تنطلق هذه الخدمة على نطاق واسع في بريطانيا بحلول 2019.



وعلى مدى 10 أيام، تم تطبيق تجربة الشاحنات ذاتية القيادة في حي غرينيتش، ليكون أول حي تطبق فيه هذه التجربة الرائدة.

وتحتوي الشاحنة ذاتية القيادة التي تعمل على الكهرباء، على العديد من الحساسات والكاميرات المثبتة في أماكن عدة من هيكلها بهدف التنقل بأمان عبر الشوارع.

وستمكن الخدمة المميزة، الزبائن من طلب احتياجاتهم من البقالة والخضروات بضغطة زر واحدة، فحالما يطلب الزبون البضاعة عبر تطبيق "أوكادو الذكي"، فإن الشاحنة تنطلق من فورها إلى العنوان المطلوب لإيصال الطلب بأسرع وقت ممكن، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.