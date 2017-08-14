شاهد زوجان بريطانيان منزلهما وهو يتعرض للسرقة عبر تطبيق هاتفي، وهما يمضيان عطلتهما على بعد 120 ميلاً، دون أن يتمكنا من فعل أي شيء لمنع وقوع السرقة.

وكانت دونا ماروسامي (37 عاماً) وزوجها ناثان (45 عاماً) يمضيان عطلتهما بصحبة أطفالهما، في فندق على شاطىء البحر بمدينة بورهام، عندما وصل تنبيه إلى هاتف الزوجة، بوجود حركة غريبة داخل منزل العائلة في ويست ميدلاندز.

وراقب الزوجان، كيف دخل اللص إلى غرفة المعيشة، وصعد إلى الطابق العلوي، ليسرق جوازات السفر والحلي والمجوهرات، حوالي الساعة 10:15 من مساء يوم الجمعة الماضي،وفقا لموقع 24 الإخباري.

وكان خاتم زواج ماروسامي، وساعة روليكس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قطع من الحلي الذهبية الهندية من بين المسروقات.

وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة، كيف تسلل اللص حول الحديقة الخلفية، ودخل المنزل، وهو يحمل مصباحاً صغيراً، وتجول في جمع الأنحاء، بحثاً عن ما غلا ثمنه وخف حمله.

وسارع الزوجان للاتصال بالشرطة وبشقيق الزوج، لكن اللص كان تمكن من الفرار بالمسروقات، قبل أن يصل أحد إلى المنزل، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.