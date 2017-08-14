نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لمقتل رجل ينتمي لعصابة مخدرات في الأرجنتين داخل محل حلاقة.

ظهر الضحية أوسكار مارتن مندوزا ينظر إلى هاتفه ويجلس على كرسي في انتظار دوره قبل أن يدخل رجل مسلح يظهر من الخلف ويطلق النار بسرعة على رأسه.

ويبدو من اللقطات أن الضحية نجا من الطلقة الأولى، وحاول تجنب الطلقات برمي نفسه على الأرض وحماية رأسه بذراعيه، لكن القاتل استغل المشهد، وأطلق الرصاص مرتين تجاهه.

ويمكن رؤية الموظفين والزبائن في حالة صدمة؛ حيث لم يتمكن أحد من مساعدة الضحية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث على الأرجح بسبب خلاف مع عصابة منافسة.