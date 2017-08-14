يمكن لهواة السفر حول العالم أن يكتشفوا أشياء لم يتوقع أحد وجودها، بما يجعلهم شهود على أحداث وقعت سابقًا، ولدلائل قد تساعد غيرهم في فهم ماوقع بالعقود السابقة.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سائحين اكتشفوا طائرة حربية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية، سابحة في مياه نهر بإحدى الجزر النائية بأرخبيل "بالاو" الميكرونيزي، الذي يضم 500 جزيرة خلابة.

ويعتقد أن الطائرة المفقودة تعود للقوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية، من طراز "آشي إي13 إيه"، والتي تظهر بشكل بديع وسط مياه وأشجار بالغة الصفاء والجمال، وهي بحالة متكاملة الشكل، فلم يفقد جناحي الطائرة مثلا أثناء هبوطها، الذي يبدو أنه كان اضطراريًا.

وتظهر الصورة الرائعة المأخوذة من الأعلى، شخصًا يقوم بالتجديف على متن قارب صغير جدًا، بينما تظهر الطائرة بوضوح بجانبه غائصة في مياه النهر، وهو ما أصاب الجميع بالدهشة بعد أن فاجأتهم الصورة، كقول أحدهم: "يبدو وكأن الصور تجعلنا نتذكر فيلم أو رواية نسبح فيهما بخيالنا".

وأضاف آخر: "إذا كان الطيار قد توفي بعد سقوط الطائرة على الجزيرة، فيبدو أنه قد توفي في مكان رائع".