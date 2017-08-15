نشر على موقع اليوتيوب فيديو يظهر فيه أجسام مجهولة الهوية في ثلاث دول، وأثار الفيديو ضجة بين المستخدمين.



رصد سكان الولايات المتحدة وكندا والأردن في الوقت نفسه ظهور أجسام غريبة، وفقا لموقع "LIGAnews".

ونشر في الانترنت فيديو لمركبات غريبة رصدت في نفس الوقت في أماكن مختلفة من العالم، ويظهر في اللقطات أجسام مضيئة أثارت دهشة الباحثين عن الكائنات الفضائية.

وأكد الباحثون أن هذا حدث نادر جدا، وأن الكائنات الفضائية تثبت وجودها بهذه الطريقة.

وعلق بعض المستخدمون المعارضون لنظرية وجود الكائنات الفضائية أن هذه الأجسام مجرد طائرات بدون طيار.