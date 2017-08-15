هاجم العديد من مواطني ماليزيا رئيس الوزراء الماليزي السابق (مهاتير محمد -92 عاما)، وقذفوه بالأحذية والكراسي لتوجيهه اتهامات لرئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق بالفساد.



وشهدت جلسة مؤتمر “ليس لدينا ما نخفيه” الذي عقد بالعاصمة الماليزية، والذي يعتبره البعض بوابة مهاتير محمد للعودة للسياسة، أحداث عنف، واشتباكات بين الحضور؛ ما أدى إلى إنهاء المؤتمر في الحال، وإخراج رئيس الوزراء السابق من القاعة في حماية الأجهزة الأمنية .



وجاء ذلك بسبب إصرار مهاتير محمد على اتهام تلميذه السابق ورئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق، بالفساد؛ رغم حصوله على البراءة من هذه الاتهامات المتعلقة بوجود 700 مليون دولار في حساباته البنكية .



