أثارت عارضة الأزياء الأمريكية واليس دي العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة مثيرة كتبتها على حسابها على موقع “تويتر”.

وكتبت واليس دي على حسابها في تويتر ” خمنوا إلى أين سأسافر؟ ووضعت قائمة خيارات لوجهتها المحتملة للسفر كان من ضمنها السعودية.

وتفاعل المغردون مع هذه التغريدة بصورة كبيرة ، حيث سخر البعض من وضع الممثلة الشابة السعودية في ذيل قائمتها المحتملة للسفر، فيما تكهن أخرون بإمكانية أن تكون المملكة هي الوجهة المقبلة لعارضة الأزياء الأمريكية.

ولإضفاء مزيد من الإثارة وضعت الممثلة الأمريكية إطارا زمنيا لانتهاء التصويت لإختيار الدول المتوقعة من بين أربع دول.