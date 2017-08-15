اكتشف علماء المنطقة البركانية الأكبر في العالم، في إحدى أكثر مناطق العالم برودة، في القطب الجنوبي، ما قد يهدد بتغيير المناخ مستقبلًا.

اكتشف باحثون من جامعة أدنبره الإسكتلندية، 100 بركان تحت الأرض الجليدية لمنطقة القطب الجنوبي، وهو العدد الأكبر فيما بين مناطق العالم البركانية.

ووفقًا لموقع جارديان، قال الباحثون إن ثوران أحد هذه البراكين قد يؤدي إلى عواقب مقلقة، منها اضطراب السطح الجليدي للقطب الجنوبي، وذوبان الجليد إلى المحيط بشكل سريع.

وقال أحد الباحثين على المشروع، إن الأماكن الأكثر عرضة للبراكين هي تلك التي فقدت غطاءها الجليدي، مثل آيسلندا وآلاسكا.