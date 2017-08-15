إذا كنت من عشاق المنازل الإسبانية المعتقة بالتاريخ، إليك هذا المنزل الذي يحتوي على كهف عمره 150 مليون سنة ومعروض للبيع مقابل 293 ألف جنيه إسترليني.

يقع مدخل الكهف بجوار الباب الأمامي للمنزل المذهل في كوستا بلانكا بإسبانيا.

وفقا لموقع ذا صن، يمتلك ستيف وشيجرا المنزل، ويستخدمان الكهف حاليا كمكان لاستضافة 1000 عضو في نادي للطعام.

وقالت شيجرا: إن بعض علماء الآثار الإسبانيين زاروا الكهف، ولم يصدقوا أن المكان يقع ضمن ملكية خاصة ولا ينتمي إلى الحكومة.

وكشف الموقع أن المنزل تم بناؤه على شكل جيتار في أواخر الستينيات من قبل المجلس المحلي كهدية إلى “إيلاديو كاليجا”، عازف الجيتار الكلاسيكي الشهير.

وكان كاليجا عبر عن اهتمامه بكهف جماجم ضخم بجانب المنزل، وأعطى المجلس كاليجا البيت والكهف المجاور كهدية خاصة.

بعد وفاة كاليجا في الثمانينيات، تم بيع المنزل لأسرة بريطانية، لكنه ترك مهجورا سنوات حتى رصد ستيف وشيجرا المكان عبر الإنترنت، وقاما بشرائه رغم حجمه الكبير وعدم قدرتهم على تسلق السلالم.

وأضافت “شيجرا”، أن الكهف مكان رائع للاستجمام والراحة؛ فدرجة حرارته تصل في فصل الشتاء إلى 19 درجة، وتصل إلى 24 درجة في فصل الصيف، كما أنه يحتوي على الأبواب والنوافذ، ولن يشعرك بالاختناق.



































