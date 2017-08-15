أطلقت قناة "الحرة" موقعها الإلكتروني الإخباري على شبكة الإنترنت "alhurra.com" بحلته الجديدة بغية زيادة التفاعل مع متصفحي الموقع من مختلف الفئات العمرية والتوجهات الفكرية، خصوصا وأن الموقع يضم أقساماً جديدة ومتنوعة منها قسم خاص يحمل عنوان "من زاوية أخرى" يتضمن مقالات رأي دورية لأبرز الكتاب أصحاب الآراء المستقلة والمفكرين الذين يتطرقون إلى مواضيع متنوعة من بينها السياسية والدينية والثقافية والفنية، كما يحتوي القسم الجديد على مقاطع فيديو قصيرة لتحليلات وآراء أبرز خبراء السياسة الخارجية الأميركية وما كتبوه في الصحافة العالمية.

ومن بين أبرز المساهمين في "من زاوية أخرى" الاعلامي حافظ المرازي والأديب الدكتور رياض عصمت والباحث سام تادروس والكاتب مالك العثامنة والأديبة كوليت بهنا والباحث الأكاديمي في شؤون الشرق الأوسط نبراس الكاظمي والكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين والكاتب عمار عبد الحميد والكاتب والباحث منصور الحاج .

وفي هذا السياق، قال ألبرتو فرناندز، رئيس شبكة "الشرق الأوسط للإرسال" MBN التي تضم قناة "الحرة" وراديو "سوا: "إن قناة "الحرة" تسعى أن تكون واحة لأصحاب التوجهات الليبرالية ومنبراً للتفكير الحر، وهذه الاضافة ماهي إلا الخطوة الأولى لتقديم محتوى حديث ومتجدد وجعل القناة ملاذاً للأصوات الشجاعة في المنطقة العربية التي لطالما تم اسكاتها وقمعها". وأضاف فرناندز "أن موقع قناة "الحرة" لن يتوقف عند هذا الحد بل سيستمر في النمو".

تبث قناة "الحرة" عبر قمري "عرب سات" و "نايل سات" إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتولى "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" MBN إدارتها.

MBN مؤسسة لا تبغي الربح يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من مجلس أمناء البث الإذاعي والتلفزيوني الأميركي BBG وهو وكالة فيدرالية مستقلة.

يحافظ هذا المجلس على استقلالية عمل الشبكة.