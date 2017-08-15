تشير مصادر مـقـربة من الزوجين المنفصلين براد پيت وانجلينا چولي الى ان انجلينا مستعدة للتنازل عن العديد من الأمور لإعطاء براد پيت فرصة أخرى، على الرغم من أنها كانت هي من قدمت دعوى الطلاق في سبتمبر 2016، بعد عامين من الزواج.

وتشير التقارير الجديدة إلى أن أنجلينا هي من يزعم تغيير الأمور وإعادتها الى الطريق الصحيح.

أحد الأسباب التي قد تجعل أنجلينا چولي ان تغفر لبراد پيت، هو ان حياتها الشخصية وحياتها المهنية أصبحت في حالة من الغموض وهي معرضة لخطر فقدان سمعة هوليوود بسبب الجدل حول فيلمها الجديد! اذن، هي تعمل على إصلاح سمعتها المشوهة بعد قرارها الانفصال عن براد.

بطبيعة الحال، أنجلينا چولي لم تقدم أي تعليقات حول مستقبلها مع براد پيت.



ولكن في الوقت نفسه يعتقد العديد من النقاد أنه من المستبعد أن يكون براد پيت على استعداد للعمل لإعادة علاقته مع أنجلينا چولي، خصوصا بعد ما تعرض له من حملات تشويه.

اضافة الى ذلك واجه براد صعوبة في الوصول إلى الأطفال الستة السابقين.