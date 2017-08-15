يدق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة للمرة الأخيرة في 21 الجاري في لندن ثم يصمت أربع سنوات لتجديد البرج الذي ترتفع عليه، على ما أعلن البرلمان البريطاني امس.

وأشار البرلمان في بيان إلى أن «الدقات الشهيرة لساعة بيغ بن ستردد للمرة الأخيرة ظهر الاثنين 21 اغسطس (11.00 ت.غ) قبل البدء بأعمال تجديد كبيرة».

وأوضح حارس الساعة ستيف جاغز أن «هذا البرنامج اللازم للأشغال سيحفظ الساعة على المدى الطويل ويسمح أيضا بحماية برج اليزابيث الذي يحتضنها والحفاظ عليه»، داعيا العامة إلى زيارة المكان للاستماع إلى آخر دقات الساعة الشهيرة.

وتشمل الأشغال الجانب التقني لطريقة عمل الساعة وأيضا البرج البالغ ارتفاعه 96 مترا في قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني الذي يسمى غالبا بيغ بن فيما هذا الاسم لا يخص في الواقع سوى الجرس البالغ وزنه 13.7 طنا.

غير أن الساعة ستظل تعطي الوقت الصحيح بفضل آلية عمل بديلة وستبقى واجهة واحدة على الأقل مرئية للعموم خلال أعمال التجديد.